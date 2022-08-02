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Диетолог Филиппова назвала распространённые ошибки при переходе на правильное питание

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие ошибки совершают люди, пытаясь перейти на правильное питание.
Диетолог Филиппова назвала распространённые ошибки при переходе на правильное питание
  • Gettyimages.ru
  • © invizbk

В разговоре с Пятым каналом она отметила, что одна из самых распространённых ошибок — попытка следовать всем правилам сразу. Привычки внедряются в наш образ жизни годами, менять их тоже нужно постепенно, считает специалист.

Другая популярная ошибка — однообразие. Полезных блюд множество, нужно просто научиться их готовить.

Также врач предостерегла от резкого перехода с больших порций на малые, это может повлечь за собой срыв. Сокращение потребления калорий должно происходить постепенно и до адекватных значений, напомнила специалист.

Правильное питание лучше работает в сочетании с регулярными занятиями спортом, заключила Филиппова.

Ранее нутрициолог Алёна Ефимова в беседе с URA.RU рассказала о продуктах для идеального завтрака.

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