В Москве рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

Названы меры поддержки со стороны правительства Москвы, позволяющие туристической отрасли в столице развиваться, несмотря на ограничения во время пандемии COVID-19 и нестабильную экономическую ситуацию.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы, за первые полгода Москву посетили 9 млн путешественников, в том числе благодаря усилиям властей.

Так, например, правительство выделяет гранты компаниям, которые организуют в Москве форумы, конференции, корпоративно-деловые встречи и различные молодёжные мероприятия.

Также город частично компенсирует расходы туроператоров, которые проводят поездки для групп путешественников старше 55 лет.

Представители туристической области могут бесплатно присоединиться к цифровому сервису Russpass, который помогает продвигать туристические продукты и оказывает помощь путешественникам.

Как сообщала kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка отелей и турагентств Москвы выросла в 2022 году.