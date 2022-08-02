В Москве рассказали о мерах поддержки туристической отрасли
- Gettyimages.ru
- © JulPo
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы, за первые полгода Москву посетили 9 млн путешественников, в том числе благодаря усилиям властей.
Так, например, правительство выделяет гранты компаниям, которые организуют в Москве форумы, конференции, корпоративно-деловые встречи и различные молодёжные мероприятия.
Также город частично компенсирует расходы туроператоров, которые проводят поездки для групп путешественников старше 55 лет.
Представители туристической области могут бесплатно присоединиться к цифровому сервису Russpass, который помогает продвигать туристические продукты и оказывает помощь путешественникам.
Как сообщала kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка отелей и турагентств Москвы выросла в 2022 году.