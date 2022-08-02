военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

Короткая ссылка
Названы меры поддержки со стороны правительства Москвы, позволяющие туристической отрасли в столице развиваться, несмотря на ограничения во время пандемии COVID-19 и нестабильную экономическую ситуацию.
В Москве рассказали о мерах поддержки туристической отрасли
  • Gettyimages.ru
  • © JulPo

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы, за первые полгода Москву посетили 9 млн путешественников, в том числе благодаря усилиям властей.

Так, например, правительство выделяет гранты компаниям, которые организуют в Москве форумы, конференции, корпоративно-деловые встречи и различные молодёжные мероприятия.

Также город частично компенсирует расходы туроператоров, которые проводят поездки для групп путешественников старше 55 лет.

Представители туристической области могут бесплатно присоединиться к цифровому сервису Russpass, который помогает продвигать туристические продукты и оказывает помощь путешественникам.

Как сообщала kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка отелей и турагентств Москвы выросла в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить