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В Москве разработали ГОСТ для тестирования ИИ в медицине

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Рентгенологи Москвы создали разработку системы ГОСТа для тестирования искусственного интеллекта (ИИ) в медицине.
В Москве разработали ГОСТ для тестирования ИИ в медицине

Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, он уже утверждён и начнёт применяться с 1 сентября, пишут «Известия».

Новый документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. По разработанной системе ГОСТа специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности и не несёт ли рисков для здоровья пациента.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

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