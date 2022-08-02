Психолог Поляков объяснил важность 28-дневного отпуска

Психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней.

«В Советском Союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности... И четвёртая неделя — это как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни», — сказал Поляков в беседе с URA.RU.

По его словам, если человек отдыхает подобным образом, его психика будет в порядке в течение всего года.

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