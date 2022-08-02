Терапевт Лишин перечислил возможные осложнения после самолечения ОРВИ и ОРЗ

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что самостоятельное лечение ОРВИ и ОРЗ или перенесение заболеваний на ногах может привести к развитию опасных воспалений.

«Самолечение опасно для здоровья. Можно повредить свою иммунную систему, получить осложнения. Если же переносить болезнь на ногах, то можно получить проблемы с суставами, сердцем, особенно если это бактериальная ангина с налётом на горле. Могут развиться артриты, артрозы, эндокардиты», — объяснил Лишин в разговоре с URA.RU.

Долгое неправильное лечение может привести к развитию хронических заболеваний — хронических ринитов, тонзиллитов, бронхитов, добавил специалист.

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