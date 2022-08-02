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Юрист Максимов перечислил правила выбора зоогостиницы

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Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов рассказал, по каким критериям стоит выбирать гостиницу для животного.
Юрист Максимов перечислил правила выбора зоогостиницы
  • АГН «Москва»
  • © Иванко Игорь

В беседе с Life.ru специалист посоветовал выбирать официальные организации, с которыми можно заключить договор. Их работу регулирует ГОСТ Р 57014-2016. Организация должна выдать владельцу платёжный документ. Также при вселении в зоогостинице оформляется карточка учёта на животное.

«С гостиницей или индивидуальным предпринимателем необходимо заключить договор с указанием всех условий приёма, содержания, питания и возврата питомца, а также возможности вашего контроля за его состоянием. Организацию и ИП необходимо предварительно проверить на сайте egrul.nalog.ru на предмет действительности регистрации», — сказал юрист.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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