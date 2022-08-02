В России планируют создать единые требования к обеспечению безопасности школ
- РИА Новости
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Об этом пишет «Парламентская газета».
«Предлагаем создать единый комплексный документ, который бы объединял требования МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора, может быть, Росгвардии, по обеспечению безопасности в каждой школе», — обратилась ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова к замминистра просвещения Андрею Корнееву.
Рабочая группа, в которую вошли сенаторы, представители Минпросвещения, МВД, МЧС, Росгвардии, уже разрабатывает новые унифицированные подходы к безопасности школ и требования к охране образовательных учреждений.
Работу могут закончить к середине августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
На основе объединённой инструкции планируют выпустить памятку по безопасности для школ.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.