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В России планируют создать единые требования к обеспечению безопасности школ

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Создать единый документ, который унифицирует требования разных структур к обеспечению безопасности в школах, предложили месяц назад в Совете Федерации. К настоящему времени документ почти готов.
В России планируют создать единые требования к обеспечению безопасности школ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Предлагаем создать единый комплексный документ, который бы объединял требования МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора, может быть, Росгвардии, по обеспечению безопасности в каждой школе», — обратилась ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова к замминистра просвещения Андрею Корнееву.

Рабочая группа, в которую вошли сенаторы, представители Минпросвещения, МВД, МЧС, Росгвардии, уже разрабатывает новые унифицированные подходы к безопасности школ и требования к охране образовательных учреждений.

Работу могут закончить к середине августа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

На основе объединённой инструкции планируют выпустить памятку по безопасности для школ.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

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