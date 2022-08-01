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«Ростех» подвёл итоги корпоративного чемпионата «Время первых»

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В Москве состоялось подведение итогов чемпионата компетенций, организованного госкорпорацией «Ростех». Соревнования длились с 24 по 29 июля.
«Ростех» подвёл итоги корпоративного чемпионата «Время первых»
  • РИА Новости

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

В состязаниях принимали участие более 700 сотрудников организаций госкорпорации и более 1000 московских школьников. Из них победителями и призёрами стали 96 специалистов и 11 участников юниорского движения «Ростеха».

«Во главу угла нашего чемпионата мы поставили три основополагающих принципа: мы делаем общее дело во благо нашей страны, мы создаём среду для развития нового и мы заботимся о жизни и развитии нашего коллектива. Основываясь на этих принципах, мы решаем все поставленные перед нами задачи», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

В общекомандном зачёте чемпионата победу одержал холдинг «Вертолёты России».

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