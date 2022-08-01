В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный арбуз

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать правильный арбуз и избежать пищевого отравления.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Эксперты советуют покупать арбузы в магазинах, супермаркетах, на рынках и специальных бахчевых развалах, где продукция прошла проверку. Если покупатель усомнился в качестве предлагаемого товара, он вправе попросить предъявить документы качества.

Торговля бахчевыми вдоль автодорог на необорудованных торговых местах запрещена. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что арбузы легко впитывают в себя тяжёлые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Такой ягодой можно легко отравиться.

Хороший и спелый арбуз имеет целостный покров, яркий цвет, блестящую твёрдую корку и светлое пятно на боку. Оно должно быть максимально жёлтым, говорят эксперты. Усик и плодоножка у зрелого арбуза всегда сухие. Если они ещё зеленые, значит, ягода неспелая.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.