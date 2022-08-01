В акватории Белого моря найдены тела двух мужчин с перевернувшейся лодки

В пресс-службе СУ СК по Мурманской области заявили, что тела двух мужчин нашли в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря.

«СУ СК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Установлено, что мужчины находились в перевернувшейся ранее лодке. Погибшие, 1992 и 1998 годов рождения, являлись жителями Зеленоборского.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области организованы поиски пяти пассажиров, пропавших после крушения маломерного судна в районе Княжой Губы Белого моря вблизи посёлка Зеленоборского Мурманской области.