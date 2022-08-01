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В Москве открылся приём заявок на участие в детском творческом конкурсе «Про мой район»

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В Москве открылся приём заявок на участие в детском творческом конкурсе «Про мой район», который пройдёт с 1 августа по 16 октября 2022 года в Москве.
В Москве открылся приём заявок на участие в детском творческом конкурсе «Про мой район»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы, в конкурсе смогут принять участие дети и подростки от восьми до 15 лет.

«Участникам конкурса предлагается поближе познакомиться с историей московских районов: найти интересные факты, изучить мифы и легенды, пройтись по популярным местам», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Творческие задания будут приниматься в пяти номинациях: «Комикс», «Фото и рассказ», «Маршрут», «Видеоролик» и «Кроссворд», в каждой из которых будут определены победитель и призёры, которые получат памятные дипломы и ценные призы.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Международном детском центре «Артек» с 17 по 20 июля состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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