В Крыму задержали подозреваемого в серии краж из мечетей

В Крыму полиция задержала жителя Симферополя, который подозревается в серии краж из мечетей.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму.

«Задержанный симферополец на протяжении нескольких дней похищал деньги из ящиков для пожертвований, вскрывая их с помощью металлического прута. Установлено, что злоумышленник совершил кражи из четырёх мечетей, в некоторые из них он проникал не один раз», — говорится в сообщении.

Общая сумма украденных денег составила более 170 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России («Кража»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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