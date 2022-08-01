В Крыму задержали подозреваемого в серии краж из мечетей
- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму.
«Задержанный симферополец на протяжении нескольких дней похищал деньги из ящиков для пожертвований, вскрывая их с помощью металлического прута. Установлено, что злоумышленник совершил кражи из четырёх мечетей, в некоторые из них он проникал не один раз», — говорится в сообщении.
Общая сумма украденных денег составила более 170 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России («Кража»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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