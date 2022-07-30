В СК сообщили о задержании руководства хостела в Москве, в котором произошёл пожар
«В порядке ст. 91 УПК России задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия», — приводит её слова РИА Новости.
Она добавила, что в их домах в настоящий момент проводятся обыски.
Иванова также рассказала, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинение.
Следствие, по её словам, намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об избрании им связанной с лишением свободы меры пресечения.
Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек.
В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.