В СК сообщили о задержании руководства хостела в Москве, в котором произошёл пожар

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила о задержании руководства хостела на юге Москвы, в котором при пожаре погибли восемь человек.

«В порядке ст. 91 УПК России задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что в их домах в настоящий момент проводятся обыски.

Иванова также рассказала, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

Следствие, по её словам, намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об избрании им связанной с лишением свободы меры пресечения.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек.

В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.