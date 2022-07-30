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В СК сообщили о задержании руководства хостела в Москве, в котором произошёл пожар

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Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила о задержании руководства хостела на юге Москвы, в котором при пожаре погибли восемь человек.

«В порядке ст. 91 УПК России задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что в их домах в настоящий момент проводятся обыски.

Иванова также рассказала, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

Следствие, по её словам, намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об избрании им связанной с лишением свободы меры пресечения.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек.

В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.

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