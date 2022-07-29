В районе Филёвский парк построят четыре моста через Москву-реку
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса Москвы.
«В районе Филёвский парк появятся три автомобильных моста. Первый будет располагаться в створе улицы Мясищева. Второй возведём на Новозаводской улице... Третий мост появится в створе Берегового проезда», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Пешеходный мост будет направлен в сторону парка «Фили». Он свяжет парк и Мнёвниковскую пойму.
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