Эксперт Мезенцев напомнил о санкциях в случае переоборудования балкона

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев рассказал, что изменение внешнего вида балкона может повлечь за собой правовые последствия.

Так, на балконе не стоит делать теплицу, сообщил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

«Если все остальные балконы не застеклены, а собственник решил застеклить балкон (без согласования с органом местного самоуправления. — RT) и выделиться, это может быть признано переоборудованием балкона. В данном случае владелец квартиры сначала получит предписание от управляющей компании привести балкон в порядок, потом предписание от Госжилинспекции, а в дальнейшем может получить штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей за несогласованное остекление», — объяснил Мезенцев.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно результатам исследования «Росгосстраха» и банка «Открытие», жильё, из которого недавно выехали арендаторы, в 37% случаев нуждается в ремонте.