Эксперт Мезенцев напомнил о санкциях в случае переоборудования балкона

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Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев рассказал, что изменение внешнего вида балкона может повлечь за собой правовые последствия.
Эксперт Мезенцев напомнил о санкциях в случае переоборудования балкона
  • РИА Новости

Так, на балконе не стоит делать теплицу, сообщил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

«Если все остальные балконы не застеклены, а собственник решил застеклить балкон (без согласования с органом местного самоуправления. — RT) и выделиться, это может быть признано переоборудованием балкона. В данном случае владелец квартиры сначала получит предписание от управляющей компании привести балкон в порядок, потом предписание от Госжилинспекции, а в дальнейшем может получить штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей за несогласованное остекление», — объяснил Мезенцев.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно результатам исследования «Росгосстраха» и банка «Открытие», жильё, из которого недавно выехали арендаторы, в 37% случаев нуждается в ремонте.

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