Дело о пожаре на Невской мануфактуре передали в суд

Уголовные дела в отношении гендиректора Невской мануфактуры Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича переданы в суд.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Фигурантам вменяют причинение смерти по неосторожности (Макееву) и нарушение требований по сохранению объекта культурного наследия (Макееву и Михневичу).

«Уголовное дело передано судье и принято к производству», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге завершили расследование дела о пожаре на Невской мануфактуре.

По версии следствия, руководители мануфактуры сдавали в аренду помещения в комплексе зданий, заведомо зная о несоответствии их требованиям пожарной безопасности. В результате произошёл пожар.

Один из обвиняемых умышленно не исполнял обязательства по сохранению здания, хотя комплекс имел статус объекта культурного наследия регионального значения.

В результате пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, пострадали три спасателя, один погиб.

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.