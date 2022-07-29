В школьных лагерях Подмосковья во вторую смену отдохнули 5 тысяч детей

В школьных лагерях Московской области завершается вторая смена. Работало 85 лагерей с дневным пребыванием.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Как отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина, за 21 день смены отдохнули почти 5 тыс. детей.

«Летний школьный лагерь — отличный вариант, если оба родителя работают. Там дети находятся под присмотром опытных педагогов. Такие лагеря в регионе работают всё лето — в три смены», — сказала Каклюгина.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.