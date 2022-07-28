Из Ставрополя отправили более 30 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Из Ставрополя отправили более 30 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Грузовики направляются в Донской спасательный центр Ростовской области.

«Это необходимые жителям Донбасса макароны, мука, вода и антисептические средства. Спасибо неравнодушным руководителям ставропольских организаций, бизнесу за солидарность. Сбор продолжается», — отмечается в сообщении.

С февраля Ставрополь собрал более 94,3 т продовольствия и средств гигиены для беженцев и жителей ЛДНР.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.