Автоэксперт Хресин дал рекомендации по выбору автомобиля

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.
Автоэксперт Хресин дал рекомендации по выбору автомобиля
  • Gettyimages.ru

Выбирать надо ту машину, которую вы в состоянии обслуживать, посоветовал он в разговоре с Inforeactor.

«То есть без проблем можно за 500—700 тыс. пойти купить себе Cayenne, Infiniti или ещё что-нибудь. Всё это здорово, но до первого ремонта, до первого посещения сервиса, потому как машины могут стоить уже и недёшево, да и запчасти к ним дорогие», — отметил специалист.

Бюджетные модели более простые по конструкции, поэтому с ними возникает меньше трудностей. Такая покупка не так серьёзно ударит по карману владельца, как поломка премиального автомобиля, резюмировал Хресин.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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