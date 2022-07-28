Подмосковные предприятия произвели более 13 тонн сыра

Короткая ссылка
Подмосковные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели с начала года произвели 13,2 т сыра, в том числе плавленые и рассольные продукты.
Подмосковные предприятия произвели более 13 тонн сыра
  • Gettyimages.ru

Как сообщил телеканал «360», зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что продукция стоила почти 705 тыс. рублей за 1 т мягких сыров, чуть более 1 млн — за твёрдые и полутвёрдые, 247 тыс. — за плавленые и 387 тыс. — за рассольные. 

Ранее «Радио 1» со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова сообщило, что по результатам I квартала 2022 года Московская область заняла первое место в России по производству шоколада и продуктов, содержащих какао.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить