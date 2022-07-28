Подмосковные предприятия произвели более 13 тонн сыра

Подмосковные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели с начала года произвели 13,2 т сыра, в том числе плавленые и рассольные продукты.

Как сообщил телеканал «360», зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что продукция стоила почти 705 тыс. рублей за 1 т мягких сыров, чуть более 1 млн — за твёрдые и полутвёрдые, 247 тыс. — за плавленые и 387 тыс. — за рассольные.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова сообщило, что по результатам I квартала 2022 года Московская область заняла первое место в России по производству шоколада и продуктов, содержащих какао.