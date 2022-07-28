В Оренбургской области зафиксировали 59 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 59 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 218 086 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 27 жителей, всего — 213 054.

Также стало известно, что в Крыму полную вакцинацию прошли 905 112 жителей, ревакцинировались 298 644, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.