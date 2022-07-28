Дети из ДНР примут участие в мероприятиях в честь Дня крещения Руси в Переделкине

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Дети из Донбасса примут участие в мероприятиях в честь Дня крещения Руси в Переделкине, которые проходят 27—31 июля на территории Патриаршего подворья.
Дети из ДНР примут участие в мероприятиях в честь Дня крещения Руси в Переделкине
  • РИА Новости

Приём 60 детей из пострадавших семей ДНР — первый шаг процесса духовной интеграции и восстановления церковной жизни на освобождённых территориях.

«Священная задача церкви — всегда быть сохранным убежищем для пострадавших, помогать всеми доступными способами и делать всё возможное, чтобы обеспечить духовное и моральное развитие для будущих поколений», — заявил патриарх всея Руси Кирилл.

Дети посетят серию культурных и развлекательных мероприятий, целью которых является духовное восстановление и культурная интеграция новых территорий в общерусское духовное пространство.

Патриарх встретится и побеседует с детской делегацией в День крещения Руси.

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