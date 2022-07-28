Дети из ДНР примут участие в мероприятиях в честь Дня крещения Руси в Переделкине
- РИА Новости
Приём 60 детей из пострадавших семей ДНР — первый шаг процесса духовной интеграции и восстановления церковной жизни на освобождённых территориях.
«Священная задача церкви — всегда быть сохранным убежищем для пострадавших, помогать всеми доступными способами и делать всё возможное, чтобы обеспечить духовное и моральное развитие для будущих поколений», — заявил патриарх всея Руси Кирилл.
Дети посетят серию культурных и развлекательных мероприятий, целью которых является духовное восстановление и культурная интеграция новых территорий в общерусское духовное пространство.
Патриарх встретится и побеседует с детской делегацией в День крещения Руси.