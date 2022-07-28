В Подмосковье появилась возможность оформить звание «ветеран труда» на госуслугах

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В Московской области оформить звание «ветеран труда» теперь можно на региональном портале госуслуг.
В Подмосковье появилась возможность оформить звание «ветеран труда» на госуслугах
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Решение об оформлении удостоверения поступит в личный кабинет заявителя. Забрать его можно в территориальном отделении Министерства соцразвития Подмосковья, которое было выбрано при заполнении онлайн-заявления.

Как уточняется, в регионе проживают около 900 тыс. жителей — ветеранов труда.

Ранее, как писала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители Москвы могут получить около 100% услуг в любом офисе «Мои документы» вне зависимости от места регистрации.

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