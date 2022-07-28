Юрист Красовская рассказала об изменении порядка начисления соцвыплат в России

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Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут перечислять на карту МИР. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что это за выплаты и каким категориям граждан они положены.
Юрист Красовская рассказала об изменении порядка начисления соцвыплат в России
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

26 июля 2022 года было опубликовано постановление правительства, которое добавило в перечень некоторые новые меры соцподдержки — выплаты в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи», сообщила специалист в разговоре с Life.ru.

«То есть это и набор социальных услуг, которые получают федеральные льготники, если есть отказ от него в натуральном виде, а также выплаты, которые получают малоимущие граждане в виде государственной социальной помощи; субсидии по оплате коммунальных услуг и компенсации по оплате коммунальных услуг; ежегодная денежная выплата награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России». Это постановление пока ещё не будет применяться, так как оно вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования», — пояснила Красовская.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

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