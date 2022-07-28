РИА Новости: в Якутске задержан военком города
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сегодня, 28 июля, задержанному должны назначить меру пресечения.
Ранее стало известно, что сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали при получении взятки главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Красногвардейского района.