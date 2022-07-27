Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных.

Об этом информирует РИА Новости.

«Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы, и я считаю эту логику обоснованной», — сказал он.

По его словам, масштабы бизнеса разные, поэтому «всех под одну гребёнку нельзя причесать».

Парламентарий считает, что «оборотные штрафы — это решение вопроса».

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.