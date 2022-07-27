Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных
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Об этом информирует РИА Новости.
«Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы, и я считаю эту логику обоснованной», — сказал он.
По его словам, масштабы бизнеса разные, поэтому «всех под одну гребёнку нельзя причесать».
Парламентарий считает, что «оборотные штрафы — это решение вопроса».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.