Бочкарёв рассказал об «умных» сервисах при строительстве нового корпуса инфекционной клинической больницы №1

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об «умных» сервисах при строительстве нового корпуса инфекционной клинической больницы №1.
Бочкарёв рассказал об «умных» сервисах при строительстве нового корпуса инфекционной клинической больницы №1
  • РИА Новости

«Применение сквозных технологий на всём жизненном цикле объектов позволяет создавать человекоцентричные больницы, комфортные как для пациентов и для их близких, так и для медиков и персонала, эксплуатирующих здание. Так, при строительстве в новом инфекционном лечебно-диагностическом комплексе Инфекционной клинической больницы №1 применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчётов», — заявил Бочкарёв.

По его словам, в перспективе планируется внедрить систему «умной» эксплуатации здания.

Как отметил заммэра, в настоящее время в столице одновременно возводится 30 объектов здравоохранения. Проектирование ведётся с применением технологий информационного моделирования (BIM).

Цифровые сервисы, внедряемые на московских объектах, — это решения от отечественных разработчиков, объединённых в экосистеме Amethyst Group.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить