Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об «умных» сервисах при строительстве нового корпуса инфекционной клинической больницы №1.

«Применение сквозных технологий на всём жизненном цикле объектов позволяет создавать человекоцентричные больницы, комфортные как для пациентов и для их близких, так и для медиков и персонала, эксплуатирующих здание. Так, при строительстве в новом инфекционном лечебно-диагностическом комплексе Инфекционной клинической больницы №1 применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчётов», — заявил Бочкарёв.

По его словам, в перспективе планируется внедрить систему «умной» эксплуатации здания.

Как отметил заммэра, в настоящее время в столице одновременно возводится 30 объектов здравоохранения. Проектирование ведётся с применением технологий информационного моделирования (BIM).

Цифровые сервисы, внедряемые на московских объектах, — это решения от отечественных разработчиков, объединённых в экосистеме Amethyst Group.