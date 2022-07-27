Инвестор Волкова дала рекомендации по контролю личных средств

Специалист по личным финансам и инвестор Татьяна Волкова дала рекомендации по контролю средств после увеличения дохода.

«Не учитывая расходы, вы можете через некоторое время осознать, что в вашей жизни ничего не поменялось. То есть в конце месяца как был ноль, так и остался, потому что расходы выросли вместе с доходами», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По словам эксперта, основные задачи в ситуации, когда уровень дохода вырос, следующие: сохранение части денег по итогам каждого месяца, чтобы было из чего создавать активы, формирование капитала и создание альтернативных источников дохода.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.