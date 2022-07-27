Инвестор Волкова дала рекомендации по контролю личных средств
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«Не учитывая расходы, вы можете через некоторое время осознать, что в вашей жизни ничего не поменялось. То есть в конце месяца как был ноль, так и остался, потому что расходы выросли вместе с доходами», — заявила она в беседе с Пятым каналом.
По словам эксперта, основные задачи в ситуации, когда уровень дохода вырос, следующие: сохранение части денег по итогам каждого месяца, чтобы было из чего создавать активы, формирование капитала и создание альтернативных источников дохода.
Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.