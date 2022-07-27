IT-эксперт Деревлёва дала советы по перезагрузке смартфона

Директор молодёжного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва дала советы по перезагрузке смартфона.

«Современные смартфоны сами уходят в перезагрузку, если начинают сильно тормозить или случается сбой, чаще всего после этого никаких действий не требуется», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, если смартфон старый, то перезагрузка может не помочь, так как приложения становятся тяжелее.

Кроме того, устройства перезагружаются из-за жары. В таком случае рекомендуется положить гаджет в тень и подождать, пока он не включится.

Что касается так называемой жёсткой перезагрузки, то её обычно делают перед продажей смартфона.

«Кроме того, жёсткую перезагрузку делают в случае серьёзных системных сбоев в работе смартфона, когда он буквально превращается в «кирпич» и не реагирует на обычный перезапуск. На такой случай не забывайте регулярно делать резервные копии данных, синхронизировать данные аккаунтов, выгружать файлы в облако или на внешний носитель», — заключила Деревлёва.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.