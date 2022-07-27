Представители отрасли дали советы по выбору жилой недвижимости для инвестиций

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Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский и основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик рассказали, как выбрать жилую недвижимость для инвестиций.
Представители отрасли дали советы по выбору жилой недвижимости для инвестиций
  • РИА Новости

«Столичная недвижимость, несмотря ни на что, остаётся инвестиционно привлекательным продуктом. Каких-либо предпосылок для снижения её инвестиционного потенциала в долгосрочной перспективе нет», — заявил Бобков в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, Зубик отметил, что в целом на аренде можно заработать около 4—6% годовых после оплаты налогов и расходов на обслуживание.

«Я бы рекомендовал покупать только строящееся жильё внутри МКАД, так как тут всё меньше появляется новых проектов, а спрос растёт. В Новой Москве и Московской области ситуация обратная», — сказал он.

В свою очередь, Лазовский выразил мнение, что загородный сегмент испытывает незначительное оживление.

«Инвестировать стоит в участки в локациях с перспективной инфраструктурой. Обязательно наличие хороших подъездных путей, магистральных коммуникаций и низких платежей по взносам (если это КП)», — сообщил он.

По его словам, стоит рассматривать локации в районе строящихся станций МЦД-3.

«Юго-восток (Раменский, Люберецкий районы) является перспективным направлением, так как сейчас там сосредоточены недорогие (бюджетные) варианты. У них, соответственно, есть потенциал роста», — заключил Лазовский.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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