В Москве оборот онлайн-покупок вырос на 26%

В Москве за пять месяцев 2022 года оборот онлайн-покупок вырос на 26% и составил 3,6 трлн рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Самый большой рост произошёл в сфере страховых услуг — удалённо было совершено более 91% сделок на сумму 113,9 млрд рублей. Второе место заняли турагентства — 79% или 160 млрд рублей.

«В сфере культуры, спорта и развлечений эти показатели составили 72%, или 105,5 млрд рублей, в транспортировке и хранении — 65%, или 254 млрд, образовании — 61% или 28,8 млрд», — рассказал Ефимов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщала, что продажи новых машин в России выросли на 9%.