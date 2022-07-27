В Москве оборот онлайн-покупок вырос на 26%

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В Москве за пять месяцев 2022 года оборот онлайн-покупок вырос на 26% и составил 3,6 трлн рублей.
В Москве оборот онлайн-покупок вырос на 26%
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Самый большой рост произошёл в сфере страховых услуг — удалённо было совершено более 91% сделок на сумму 113,9 млрд рублей. Второе место заняли турагентства — 79% или 160 млрд рублей.

«В сфере культуры, спорта и развлечений эти показатели составили 72%, или 105,5 млрд рублей, в транспортировке и хранении — 65%, или 254 млрд, образовании — 61% или 28,8 млрд», — рассказал Ефимов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщала, что продажи новых машин в России выросли на 9%.

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