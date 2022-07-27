Собянин рассказал о развитии Южного и Северного Бутова

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии Южного и Северного Бутова в рамках реализации программы «Мой район».
Собянин рассказал о развитии Южного и Северного Бутова
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам мэра, расширение столицы сделало районы Бутова центром Новой Москвы.

В ближайшее время планируется строительство административно-делового центра «Коммунарка», куда будет удобно добираться через станцию «Потапово», которую откроют через полтора-два года.

Сейчас модернизируются существующие и строятся новые транспортные артерии, которые связывают Бутово с другими районами, продолжается развитие транспортной сети.

В Южном Бутове благоустроили ландшафтный парк, а в Северном — парк в пойме реки Битцы. В районах строятся дома, куда по программе реновации переедут более 4 тыс. человек. 

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) рассказало о планах по реставрации дачи Маяковского.

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