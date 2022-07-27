Психолог Хадарцева назвала лучший возраст для начала самостоятельной жизни

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, когда можно предоставить ребёнку возможность жить отдельно от родителей.

В беседе с Пятым каналом психолог сказала, что к 17—19 годам личность человека уже сформирована, родительский дом кажется мал, правила близких людей воспринимаются в качестве странных ограничений, а ожидания мамы и папы не дают спокойно вздохнуть.

По её мнению, уходить от родителей необходимо тогда, когда возвращение домой становится некомфортным и вызывает негативные эмоции.

«Самое неприятное — это оставаться жить у родителей и пытаться подстроиться под их структуру, под их систему. От родителей нужно уходить тогда, когда становится совсем невыносимо жить по их правилам», — объяснила Хадарцева.

Ранее в разговоре с РИАМО кандидат психологических наук, основатель EiLab (компании — разработчика цифровой платформы WAY2WEI) Елена Хлевная рассказала о влиянии эмоций на ход переговоров.