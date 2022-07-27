Кинолог Голубев перечислил признаки наличия проблем воспитания у собак
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В беседе с РИАМО Голубев объяснил, что невоспитанная собака не знает границ, она будет нервничать и деструктивно вести себя.
По его мнению, собак необходимо дрессировать, соблюдая определённую последовательность и правила.
Ситуация, свидетельствующая о наличии проблем с воспитанием собаки, — когда она будит хозяев для похода на прогулку.
Второй признак избалованности собаки — частые просьбы взять на руки, третий — отказ животного выполнять команды, четвёртый и пятый — выпрашивание еды и сон в кровати хозяев.
Ранее в беседе с «Радио 1» ветеринар Евгений Цыплёнков дал советы по подготовке животных к перелёту.