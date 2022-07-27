Кинолог Голубев перечислил признаки наличия проблем воспитания у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил признаки, свидетельствующие о том, что ваша собака избалована или у неё есть другие проблемы с воспитанием.

В беседе с РИАМО Голубев объяснил, что невоспитанная собака не знает границ, она будет нервничать и деструктивно вести себя.

По его мнению, собак необходимо дрессировать, соблюдая определённую последовательность и правила.

Ситуация, свидетельствующая о наличии проблем с воспитанием собаки, — когда она будит хозяев для похода на прогулку.

Второй признак избалованности собаки — частые просьбы взять на руки, третий — отказ животного выполнять команды, четвёртый и пятый — выпрашивание еды и сон в кровати хозяев.

Ранее в беседе с «Радио 1» ветеринар Евгений Цыплёнков дал советы по подготовке животных к перелёту.