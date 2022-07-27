Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе баклажанов

Гастроэнтеролог, гепатолог Александра Яковлева рассказала об антиоксидантном эффекте баклажанов.

В беседе с «Газетой.Ru» врач сказала, что в баклажанах содержится насунин (относится к числу антоцианов), который окрашивает овощ в фиолетовый цвет и считается природным пигментом с антиоксидантными свойствами.

Яковлева объяснила, что антоцианы поддерживают тонус и эластичность сосудов, защищают клетки от свободных радикалов и препятствуют образованию опухолей.

Также она отметила, что баклажаны являются источником марганца, фолиевой кислоты, кальция, витаминов C, K, B1 и B6.

Ранее в разговоре с РИАМО терапевт Ольга Исаева рассказала, что в жару стоит избегать жирной, острой и жареной пищи, лучше выбирать рыбу и тушёные овощи.