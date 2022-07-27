В Москве по программе реновации построят более 500 тысяч квадратных метров жилья

В Москве по программе реновации построят более 500 тыс. кв. м жилья на месте снесённых пятиэтажек.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы, на месте старых домов сейчас возводятся 34 новостройки. Большую часть строящегося жилья планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что участники программы «Семейная ипотека» в Москве получили более 9,4 тыс. льготных кредитов за первые пять месяцев 2022 года.