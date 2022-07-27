Дерматовенеролог Юцковский рассказал, как снизить риск развития рака кожи
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В беседе с «Москвой 24» врач напомнил о необходимости ограничивать воздействие на тело ультрафиолетовых лучей, чтобы избежать появления солнечных ожогов, которые могут со временем привести к меланоме.
Также Юцковский порекомендовал носить закрывающую тело одежду и пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 50.
Врач уточнил, что солярий и ультрафиолетовые лампы, которые используют для сушки гель-лака, тоже могут наносить вред.
В профилактике рака кожи важен регулярный осмотр, который выявит любые изменения.
Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.