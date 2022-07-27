Травматолог Ли перечислил самые частые травмы у детей

Травматолог-ортопед детского стационара тюменской ОКБ №2 Александр Ли рассказал, какие травмы чаще всего получают дети и как их избежать.

По статистике, 70% травм дети получают, катаясь на самокатах, роликах, скейтбордах и велосипедах.

В беседе с порталом «Вслух.ru» Ли рассказал, что самые распространённые травмы у детей — это вывихи и переломы запястий. Так, он порекомендовал использовать специальную защиту, чтобы избежать неприятностей.

Кроме того, дети получают травмы при купании в водоёмах: на дне могут быть острые предметы, о которые можно травмироваться. Довольно часто малыши до пяти лет из-за безответственности родителей выпадают из окон многоэтажек.

Летом несовершеннолетние часто попадают под машины, переходя дорогу в неположенном месте или катаясь на велосипедах. Чтобы избежать подобных инцидентов, врач порекомендовал родителям напомнить детям правила дорожного движения.

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