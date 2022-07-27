Фасадам зданий детской больницы святой Ольги в Москве вернут исторический облик

Короткая ссылка
Фасадам зданий детской больницы святой Ольги к 2023 году вернут исторический облик — специалисты восстановят повреждённые элементы, а стены снова станут кирпичными.
Фасадам зданий детской больницы святой Ольги в Москве вернут исторический облик
  • © mos.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Здания больницы имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. В данный момент идёт подготовка к реставрации мозаики, на которой изображены святая Ольга и святой целитель Пантелеимон.

«Специалисты приступили к комплексному сохранению ансамбля в начале 2022 года. Сейчас работы идут полным ходом: реставраторы укрепляют стены и фундаменты, расчищают фасады и восстанавливают историческую кладку из красного кирпича и белого камня», — рассказал глава московского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также планируется благоустроить территорию вокруг больницы.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) рассказали о планах по реставрации дачи Маяковского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить