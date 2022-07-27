Фасадам зданий детской больницы святой Ольги в Москве вернут исторический облик

Фасадам зданий детской больницы святой Ольги к 2023 году вернут исторический облик — специалисты восстановят повреждённые элементы, а стены снова станут кирпичными.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Здания больницы имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. В данный момент идёт подготовка к реставрации мозаики, на которой изображены святая Ольга и святой целитель Пантелеимон.

«Специалисты приступили к комплексному сохранению ансамбля в начале 2022 года. Сейчас работы идут полным ходом: реставраторы укрепляют стены и фундаменты, расчищают фасады и восстанавливают историческую кладку из красного кирпича и белого камня», — рассказал глава московского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также планируется благоустроить территорию вокруг больницы.

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