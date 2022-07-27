Терапевт Воробьёв рассказал, как защититься от теплового удара

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв рассказал, как защититься от теплового удара.

В беседе с URA.RU он объяснил, что в жару необходимо обтирать шею и верхнюю часть груди водой, носить закрытую одежду, а также не открывать окна и задёргивать шторы в помещении.

«Думаю, 30 градусов тепла на улице будет вполне достаточно, чтобы получить тепловой удар. Следует пить много воды. И ещё нужно помнить про обтирание водой — в области шеи и верхней части груди. Это самые теплоотдающие части организма», — рассказал Воробьёв.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.