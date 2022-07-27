Терапевт Воробьёв рассказал, как защититься от теплового удара

Короткая ссылка
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв рассказал, как защититься от теплового удара.
Терапевт Воробьёв рассказал, как защититься от теплового удара
  • Gettyimages.ru
  • © Arman Zhenikeyev

В беседе с URA.RU он объяснил, что в жару необходимо обтирать шею и верхнюю часть груди водой, носить закрытую одежду, а также не открывать окна и задёргивать шторы в помещении.

«Думаю, 30 градусов тепла на улице будет вполне достаточно, чтобы получить тепловой удар. Следует пить много воды. И ещё нужно помнить про обтирание водой — в области шеи и верхней части груди. Это самые теплоотдающие части организма», — рассказал Воробьёв.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить