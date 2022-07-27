Отоларинголог Лесков напомнил о последствиях попадания воды в уши

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что попадание воды из водоёма в ухо может спровоцировать воспаление кожи слухового прохода.

В беседе с URA.RU он сказал, что в прудах и реках часто водится кишечная палочка, которая может вызвать серьёзное воспаление кожи слухового прохода — наружный отит. По его словам, в море подобные микроорганизмы водятся в меньшем количестве.

Такое воспаление надо начинать лечить сразу.

«При всём том, что наружный отит настолько неприятен, он очень быстро и легко поддаётся лечению. Очень часто с ним удаётся справиться при помощи капель, содержащих антибиотики», — уточнил Лесков.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.