Отоларинголог Лесков напомнил о последствиях попадания воды в уши

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Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что попадание воды из водоёма в ухо может спровоцировать воспаление кожи слухового прохода.
Отоларинголог Лесков напомнил о последствиях попадания воды в уши
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

В беседе с URA.RU он сказал, что в прудах и реках часто водится кишечная палочка, которая может вызвать серьёзное воспаление кожи слухового прохода — наружный отит. По его словам, в море подобные микроорганизмы водятся в меньшем количестве.

Такое воспаление надо начинать лечить сразу.

«При всём том, что наружный отит настолько неприятен, он очень быстро и легко поддаётся лечению. Очень часто с ним удаётся справиться при помощи капель, содержащих антибиотики», — уточнил Лесков.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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