«Ъ»: производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка

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Американская компания McCormick & Co., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может покинуть российский рынок, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ»: производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как заявили в петербургской сети «Вкустер», дистрибутор «Камис-Приправы» распродаёт остатки товаров, после чего эта марка может уйти из России.

При этом источник газеты в крупной федеральной сети заявил, что официального уведомления о том, что Kamis может покинуть российский рынок, не было, однако «уже ощущаются» перебои с поставками.

Ещё один источник газеты заявил, что продукция Kamis из Европы в Россию на сегодняшний день не поставляется.

В «Ленте» рассказали изданию, что у поставщика заблокировано около 25% ассортимента, при этом остальные товары поставляются исходя из остатков.

Ранее компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, сообщила, что передаёт свое российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность компании.

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