Рослесхоз: на создание генетического паспорта леса в России потребуется около 10 лет

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В Рослесхозе заявили, что на создание генетического паспорта леса в России учёным потребуется около 10 лет.
Рослесхоз: на создание генетического паспорта леса в России потребуется около 10 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Kirill Bogomolov / EyeEm

Об этом пишет «Российская газета».

Как рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, генетическую паспортизацию деревьев (сосны обыкновенной, сосны кедровой сибирской, ели европейской, ели сибирской, дуба черешчатого) ведёт «Рослесозащита», подведомственная организация Рослесхоза.

«Благодаря паспортизации формируется база генетических данных основных лесообразующих пород, уровень их биологической устойчивости и генетической изменчивости. Также эти данные можно будет использовать для борьбы с незаконными рубками», — уточнил он. 

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области сообщило, что в Приокско-террасном заповеднике подтвердили местообитание почти 300 видов фауны.

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