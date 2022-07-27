Пушков высмеял высказывание вице-президента США Харрис о её поле и личных местоимениях

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Сенатор Алексей Пушков высмеял высказывание вице-президента США Камалы Харрис о её поле и личных местоимениях.
Пушков высмеял высказывание вице-президента США Харрис о её поле и личных местоимениях
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Во время встречи в Белом доме, посвящённой теме абортов, Харрис заявила, что «она — женщина», а её местоимения — «она/её».

На это Пушков отреагировал в своём Telegram-канале.

«Камала Харрис сообщила, что её местоимение — «она» и что она женщина. На тот случай, чтобы её не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от т.н. квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период её вице-президентства», — написал сенатор.

Ранее американский аналитик Шнайдер счёл странной реакцию США на испытание Россией «Сармата».

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