Аналитик Муртазин прокомментировал ситуацию на рынке бытовой техники

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал ситуацию на рынке бытовой техники и электроники.
Аналитик Муртазин прокомментировал ситуацию на рынке бытовой техники
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Мне кажется, на сегодняшний день нужно брать не на вырост, а то, что вам действительно нужно. Если вам нужен телефон, нужно его покупать здесь и сейчас, ждать точно не стоит», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, стоимость электроники будет расти ежеквартально во всём мире.

«Если есть возможность и необходимость, лучше покупать сейчас, а не откладывать надолго», — добавил Муртазин.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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