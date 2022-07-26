Риелтор Апрелев рассказал о мерах безопасности при аренде жилья

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о мерах безопасности при аренде жилья.
Риелтор Апрелев рассказал о мерах безопасности при аренде жилья
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В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал начать с проверки документов арендодателя.

Следующий шаг — составление договора, который будет включать оценку состояния и степени износа имущества в квартире.

«Рассчитываться нужно деньгами только в том случае, когда вам передают ключи от квартиры в обмен на подписанный договор, в котором фигурирует собственник либо уполномоченное по доверенности лицо. И по-хорошему, в договоре должны быть указаны банковские счета, куда перечисляются денежные средства за наём квартиры», — отметил Апрелев.

По его словам, это нужно, если речь идёт о долгосрочной аренде. В случае с краткосрочной — это уже почти гостиничный формат.

«Но там и мошенничества, собственно говоря, практически нет, потому что нет такой степени мотивации: суточный платёж сильно не обогатит человека», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в письменном договоре нужно указать плату за первый месяц аренды квартиры и гарантийный взнос.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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