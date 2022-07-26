Сомнолог Калинкин рассказал об особенностях сна в летний период

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал об особенностях сна в летний период.

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что качество сна может ухудшаться из-за избыточной солнечной освещённости ранним утром.

«Поэтому в тот период сна, соответственно, который проводят в постели, лучше максимально затемнять, особенно для тех людей, кто чувствителен к свету», — сказал он.

По его словам, важную роль играет температура. Оптимальной для спальни является температура +17...+19 °С.

Калинкин советует провести время на воздухе в утренний период, чтобы восстановить нормальную выработку мелатонина.

Кроме того, он рекомендует не наедаться на ночь.

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