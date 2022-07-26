Дерматолог Гришина рассказала, что делать в случае солнечного ожога

Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, что делать в случае солнечного ожога.

«При ожогах следует принять душ, положить охлаждающий компресс. Как правило, данный вид поражения сопровождается температурой, головной болью, головокружением. Следует принять таблетки для снижения температуры и обратиться в медучреждение, где врач примет меры и назначит специальные средства для домашнего ухода», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, нельзя отшелушивать кожу, поскольку это может привести к инфицированию. Также не рекомендуется прокалывать волдыри.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.