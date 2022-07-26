В Оренбургской области подтвердили 47 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 47 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 217 975 жителей. Выздоровели 212 998 человек, в том числе 22 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане пока не планируют возвращать масочный режим.

«Все показатели ежедневно находятся под контролем. И на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. Далее всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — цитирует «Реальное время» заместителя премьер-министра республики, руководителя республиканского оперативного штаба Лейлу Фазлееву.

Фазлеева рекомендовала ревакцинироваться и соблюдать меры профилактики.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия попадает в категорию стран, в которых идёт подъём варианта «омикрона» BA.5.