Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии в России ресурсов для импортозамещения упаковки

В России есть необходимые технологии и ресурсы для оперативного замещения иностранной упаковки. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В России есть технологии, сырьё и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы», — написала она в Telegram.

Абрамченко добавила, что отечественные производители будут обеспечены упаковкой в полном объёме.

Ранее компания Tetra Pak, которая производит упаковку, сообщила, что передаёт своё российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность компании.