Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии в России ресурсов для импортозамещения упаковки
- Gettyimages.ru
- © Monty Rakusen
«В России есть технологии, сырьё и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы», — написала она в Telegram.
Абрамченко добавила, что отечественные производители будут обеспечены упаковкой в полном объёме.
Ранее компания Tetra Pak, которая производит упаковку, сообщила, что передаёт своё российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность компании.