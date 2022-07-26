Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии в России ресурсов для импортозамещения упаковки

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В России есть необходимые технологии и ресурсы для оперативного замещения иностранной упаковки. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии в России ресурсов для импортозамещения упаковки
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«В России есть технологии, сырьё и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы», — написала она в Telegram.

Абрамченко добавила, что отечественные производители будут обеспечены упаковкой в полном объёме.

Ранее компания Tetra Pak, которая производит упаковку, сообщила, что передаёт своё российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность компании.

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